Te lo avisamos: te vas a enamorar de estos zapatos de Primark

Primark llegó a nuestras vidas con la clara vocación de acercarnos las últimas tendencias a un precio imbatible. Así, entre sus propuestas encontramos las últimas botas virales o ‘looks’ perfectos para ir a la oficina pero, además, toda una serie de artículos de decoración para nuestra casa, infinidad de pijamas ideales... Eso, por no hablar de todos sus imprescindibles ‘beauty’, que no pueden faltar en tu neceser. Los últimos en sumarse a esta larga lista de éxitos son unos zapatos que te aseguramos que, nada más verlos, te van a enamorar. Se trata de unos salones en satén rojo, con una doble pulsera al tobillo y una rosa que pone –y nunca mejor dicho– el broche de oro a este diseño. El modelo en cuestión, forma parte de la colección especial que firma Rita Ora junto a la marca y es que, esta segunda edición de esta célebre colaboración, no deja de sorprendernos y son muchos los ‘hits’ que han ido directos a nuestra lista de deseos, empezando por estos ‘stilettos’ carmesí.