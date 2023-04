Vestidos de invitada de boda baratos de El Corte Inglés que puedes tener en el armario por menos de 100 euros

Tal es el número de eventos que destacan durante los meses de primavera y verano -de comuniones a bautizos, pedidas de moda y, por supuesto bodas- que no solo debemos tener en cuenta el tejido, la forma o el color a la hora de elegir un vestido de invitada, también el precio. Ajustar el presupuesto es prácticamente una obligación, sobre todo para quienes cuentan sus fines de semana por este tipo de celebraciones y quieren estrenar look en cada uno de ellos. Pero más allá de ser un problema, poner límites puede ser la mejor forma de llevar un control de lo que gastamos y al mismo tiempo, de no arrepentirnos posteriormente por dejar la cuenta a cero.