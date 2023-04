Estos son los vestidos blancos de invitada más bonitos de El Corte Inglés para triunfar en bodas que dicen sí a este color

Esas celebraciones con aire 'setentero' y relajado donde despunta el carácter desenfadado e informal y, al menos en su mayoría, tienen lugar al aire libre. Y, no menos importante, el vestido blanco ya no es únicamente para la novia. En estas celebraciones las normas no siguen los códigos habituales y por este motivo estamos aquí. ¿Eres de las que tiene una boda temática esta temporada primavera/verano 2023? Si la respuesta es afirmativa, esto te interesa (y mucho).