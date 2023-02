Este es el vestido máxima tendencia que está arrasando en Instagram

Punto y cut out, la tendencia que viene pisando fuerte este 2023. Eso es lo que incluye uno de los vestidos más vistos y versionados de Instagram. Un diseño básico negro, que aporta versatilidad y, por supuesto, mucha elegancia. Una propuesta que pertenece a la firma Name The Brand y que la propia fundadora de la firma ha llevado en más de una ocasión. Este vestido es perfecto para lucir cómoda y alcanzar la elegancia deseada. De hecho, podemos afirmar que este vestido de corte midi y tejido punto es uno de los más deseados de Instagram y la opción más buscada para lucir entre las invitadas de noche.