El vestido de punto de Zara que María Pombo ha estrenado en su look de playa: sienta increíble y está agotando existencias

Está disfrutando de las tradicionales vacaciones en familia como siempre, pero eso no quita que sus looks virales continúen llenando las redes sociales. Sus posados en bikini desde la playa no pasan desapercibidos y no tardan en convertirse en las piezas más buscadas. Lo que está claro es que Maria Pombo tiene un don para encontrar los bikinis más favorecedores, pero también la ropa de playa más adecuada.