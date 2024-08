María Pombo estrena el pantalón estampado 'boho' más fresco, versátil y moderno del verano

En cierta manera, ya hemos abandonado desde hace meses los tejidos más robustos. Ahora estamos muy centradas en tener en nuestro armario piezas holgadas, frescas y que favorezcan nuestros looks de verano. También es verdad que los vestidos fluidos o camiseros están teniendo un papel fundamental en estos meses de calor. Pero no son los únicos y María Pombo tiene las herramientas para conformar looks exitosos más allá de los vestidos.