María Pombo revoluciona las redes con los pendientes virales del verano: cuestan menos de 10 euros

María Pombo ha arrancado su verano por todo lo alto, en el norte, en la casa de sus sueños y rodeada de sus seres queridos. Ella como experta en moda no solo tiene los vestidos y los looks que más revolucionan, es que encuentra en los accesorios y complementos el secreto para conseguir que hasta un look playero sea de auténtica ‘it girl’. Es una temporada en la que se atreve mucho más y en la que apuesta por accesorios de colores para elevar hasta la idea más simple.