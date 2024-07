Las sandalias planas de edición limitada de Genuins que llevará sin descanso María Pombo

La ‘influencer’ madrileña no deja de sorprendernos con sus nuevas adquisiciones. Ha aprovechado en sus escapadas para hacernos un avance de los bikinis protagonistas del verano, pero también para darnos toda esa inspiración que buscamos a diario para vestir en verano. Con sus looks ha confirmado las tendencias que no pueden faltar esta temporada, pero también el calzado que, sin duda, será el ‘bestseller’ del verano.