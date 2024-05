15 vestidos para la temporada primavera/verano 2024 de firmas españolas que no son Zara, Mango o Sfera

Zara , Mango , Sfera, Stradivarius... No hay duda que esas son las firmas 'made in Spain ' que reinan en nuestro armario, pero hay vida más allá y muchas veces lo pasamos por alto. Por suerte, a fecha de hoy son múltiples las etiquetas nacionales que tenemos al alcance con precios asequibles para el gran público. Marcas que cuentan con un amplio catálogo y a las que podemos recurrir siempre que queramos huir de las prendas que llevan la mayoría y sorprender.

Precisamente por ello, hemos recopilado hasta 15 vestidos de firmas españolas que no son las de siempre y que son perfectos para arrasar esta temporada primavera/verano 2024 . Posiblemente, no los habías visto, pero después de leer este artículo nos darás la razón. ¿A qué esperas para añadirlos a la cesta?