Cómo ir vestida a un bautizo: qué dice el protocolo y cuáles son los tips para no fallar como invitada

"La primera característica a tener en cuenta es que el estilismo (vestido, dos piezas...) esté pensado para favorecer nuestra silueta, debe ayudarnos a vernos bien y a estar seguras, estilizadas", apunta Jesús Reyes, que también señala el hecho de ser fieles a nuestro estilo a la hora de elegir el diseño. "Hay muchas novedades y tendencias cada temporada porque no podemos olvidar que el sector 'BBC' es uno de los que más beneficios genera a la industria de la moda textil cada año", pero eso no debe provocar un cambio de 180º en nuestra decisión. El propio estilista señala el uso, por ejemplo de un dos piezas clásicas, aunque no duda en añadir algún toque más actual, "pero en detalles o complementos". Asimismo, también señala la importancia del tono elegido, ya que "hay colores que sientan bien y otros que no a cada piel, color de ojos, de pelo...". ¿Cómo solucionarlo? Recurrir a un estudio de colorimetría, "así, cada invitada sabrá si su blanco debe ser más frío o cálido; un detalle que muy pocas clientas conocen y que es la clave para acertar a la hora de la compra final."