María Pombo revoluciona las redes con el primer posado en bikini de la temporada

Aunque en las colecciones de nuestras tiendas ya llevamos semanas fichando lo mejor en moda baño, es cierto que hasta que no vemos un primer posado en redes, no damos por inaugurada la temporada. Y, de hecho, no hemos tenido que esperar más tiempo para empezar a ver a través de redes sociales looks con bikini. La 'influencer' María Pombo ha aprovechado su primera escapada a la playa con amigas para empezar a estrenar su colección de bikinis de temporada.