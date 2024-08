María Pombo incendia las redes con el bikini viral de estampado romántico que realza el pecho como ninguno: ha agotado en horas

Ahora, no hay discusión de que los looks de María Pombo son el principal interés de sus seguidoras y sus posados en bikini están dejando a todas sin aliento. Ya no solo por la espectacular figura que luce, también porque sabe encontrar firmas de baño diferentes, modernas y llamativas con las que logra ser el centro de atención. Pero es que ella sabe cuáles son los diseños que más favorecen y los estampados que tienen algo especial. Desde el primer posado nos ha sorprendido, pero como no podía ser de otra manera, continua haciéndolo y va finalizando el mes de agosto con nuevos bikinis especiales.