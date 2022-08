El vestido minifaldero y tropical de la infanta Sofía en su paseo por Mallorca

La hija pequeña de los reyes ha demostrado, una vez más, que es capaz de llevar un look divertido, juvenil, elegante y lleno de tendencias.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Que la infanta Sofía hace gala de su buen gusto a la hora de vestir en cada aparición no es nada nuevo. Sin embargo, este verano, en todas sus salidas en Palma de Mallorca, está brillando con luz propia. Y es que, si el pasado fin de semana la vimos defender con estilo tanto el dos piezas estampado en verde formado por una blusa y una maxi falda de la firma barcelonesa Designers Society, como el mono con sobrefalda y detalles cut out de Zara, hoy nos ha cautivado con el look elegido para su paseo por el centro de la ciudad.

Acompañada de sus padres y de su hermana, la princesa Leonor, ha vuelto a hacer una demostración más del interés de la benjamina de la familia por ir a la última con un vestido mini de corte recto (que ya se perfile como su estilo favorito) con un original estampado tropical en verde caqui, blanco y negro. Un estilismo que no solo le sentaba fenomenal, sino que además resaltaba su bronceado tras casi una semana de vacaciones familiares en Mallorca.

La prenda (que por cierto era de estreno) presentaba una manga abullonada y una falda terminada en un volante que quedaba justo por encima de la rodilla, una elección perfecta para una mañana de recados por la ciudad y uno de los vestidos más bonitos que le hemos visto a la infanta Sofía durante estos días de descanso en Palma.

Como único accesorio, la benjamina de la familia real ha elegido unas alpargatas de plataforma de la marca Macarena Shoes en color crudo y negro, que combinaba a la perfección con el estampado de su vestido. Se trata de una de sus firmas de calzado preferidas en verano, pues en su anterior aparición pública el pasado domingo, también lució un modelo de la marca, aunque en tono beige.

Lo que está claro es que la benjamina de la familia es una fiel seguidora de las tendencias porque, como bien sabrás, los minivestidos estampados son una de las tendencias estrella de esta temporada. Sin ir más lejos, su madre, hace unos días, nos dejó a todos sin palabras al enfundarse un minivestido de Zara, que probablemente sea el más corto que ha llevado en años.