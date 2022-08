La infanta Sofía sabe que la falda larga es tendencia y la lleva con blusa a juego

Una firma española está detrás de este cómodo conjunto blanco y verde con el que la hija pequeña ha creado un look ideal con alpargatas para una noche de verano.

Julia García

La infanta Sofía y el rey Felipe VI han vestido a juego para la cena familiar que ambos disfrutando en Mallorca junto a la princesa Leonor, la reina Letizia, la reina Sofía e Irene de Grecia. No sabemos si padre e hija se han apuntado a la tendencia del ‘twinning’ aposta o ha sido casualidad, pero ambos han escogido el verde y el blanco para sus looks.

Mientras que el rey ha llevado pantalón verde y camisa blanca tipo guayabera, su favorita en verano, su hija pequeña ha lucido un dos piezas de falda y blusa a juego. Las dos piezas lucen llamativos estampados en los dos colores citados, y como los vestidos, también estampados, que sí madre y su hermana han elegido para este plan familiar en Mallorca, son diseños de una firma española, Designers Society.

La infanta Sofía ya llevó el año pasado un peto de esta marca barcelonesa. Curiosamente lo hizo en una salida de ocio similar a esta, durante sus vacaciones familiares en la isla balear.

En esta ocasión, la adolescente luce la blusa Siroco y la falda Ora. La primera, de líneas fluidas, está fabricada en viscosa y todavía se vende en la tienda online de la marca por un precio de 29,95 euros —está rebajada un 50% sobre su precio original, 59,90 euros—. La segunda, por su parte, es una falda larga con aberturas laterales, y también está disponible a un precio rebajado, 39,95 euros.

Lo que está claro es que la benjamina de la familia es una fiel seguidora de las tendencias porque, como bien sabrás, la falda larga es una de las prendas de moda esta temporada. Sin ir más lejos, unas horas antes se hizo viral el diseño de estilo hippie, muy diferente a la que ha lucido la infanta Sofía en Mallorca, que María Pombo se ha comprado en una tienda de la localidad cántabra de Somo, y no hace mucho vimos a Jennifer Lopez lucir esta tendencia que nos retrotrae a los años 2000.

De vuelta al look de la hija pequeña de los reyes, cabe mencionar también que no ha lucido bolso, detalle que sí han llevado —mismo diseño en colores distintos— la reina Letizia y la princesa Leonor. La infanta Sofía solo ha acompañado el dos piezas ‘made in Spain’ por unas alpargatas con cuña en color beis, un clásico del zapatero de las hermanas, que han heredado de su madre el gusto por este calzado artesanal balear.