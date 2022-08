La infanta Sofía presume de piernas y de bronceado con la tendencia cut-out

La benjamina de la familia real, a la última durante una salida nocturna con su hermana, su madre y su abuela, la reina Sofía.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La infanta Sofía deja constancia de su buen gusto para el vestir en cada aparición. En Palma de Mallorca, durante sus vacaciones familiares, está brillando con luz propia. Lo hizo este mismo fin de semana cuando optó por un dos piezas estampado en verde formado por una blusa y una maxi falda de la firma barcelonesa Designers Society, y este domingo lo ha vuelto a hacer en una salida gastronómica con su hermana, su madre y su abuela.

Precisamente, la pequeña de la familia era la única que llevaba un look que no era de estreno, puesto que para esta 'cena de chicas' eligió el mismo look que ya le vimos en una salida similar el año pasado en sus vacaciones en la isla. Se trata de un mono con una original sobrefalda, que se anuda en un lateral y que además lleva detalles cut out en la cintura. Una demostración más del interés de la benjamina de la familia por ir a la última con un diseño de Zara de estilo rústico que costaba 29,95 euros y que, como pertenece a la colección del año pasado, ya está agotado en todas las tallas.

Para completar el look, la infanta Sofía ha optado por unas alpargatas con cuerda en color beis de la firma Macarena shoes, como ya hizo en la ocasión anterior, aunque esta vez optaba por llevar el pelo suelto en lugar de las trenzas de estilo boxeadora con las que sorprendió el año pasado y que tanto nos gustaron.

Sin embargo, un detalle que nos ha llamado la atención en esta ocasión es lo bien que le queda el tono beige con sus piernas bronceadas (casi al mismo tono que su madre, la reina Letizia), y a las que ha querido dar protagonismo con una crema hidratante que añadía un poquito de brillo a su piel.

De vuelta al look de la hija pequeña de los reyes, cabe mencionar también que no ha lucido bolso, detalle que sí han llevado la reina Letizia y la princesa Leonor, y su abuela la reina emérita. Lo que está claro es que la benjamina de la familia es una fiel seguidora de las tendencias porque, como bien sabrás, las prendas cut out son una de las tendencias estrella de esta temporada. Sin ir más lejos, su madre, hace unos meses, nos dejó a todos sin palabras al enfundarse un vestido fucsia con 'cut ous' de la firma española Cayro.