El vestido de Mango de Paula Echevarría con lista de espera que incluiríamos en nuestra maleta

Paula Echevarría ha estado estos días en boca de todos después de la polémica que ha suscitado una imagen suya para una campaña publicitaria en la que muchos de sus seguidores veían un exceso de photoshop y no ha tenido reparos en hablar sobre el tema. "De la misma manera que creo que no es bueno que expongamos en redes cuerpos ficticios creados a base de Photoshop, no es bueno hacerles creer que un cuerpo bonito o tonificado no se puede conseguir a base de constancia, sacrificio, alimentación y ejercicio tengas la edad que tengas", ha dicho la actriz tras las críticas a su cuerpo que ha recibido.