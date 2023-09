Hay unos vaqueros anchos que sientan de vicio a las mujeres de 20, 30 o 40 años (y están en Stradivarius)

¿Quién dijo que Stradivarius era solo para adolescentes y veinteañeras? La marca de Inditex lleva tiempo reivindicando lo que el mundo de la moda en general no se cansa de repetir: que las prendas, las tendencias y, por supuesto, el estilo no entienden de edades. Por eso, tengas los años que tengas, no debería sorprenderte que tus próximos vaqueros favoritos estén, precisamente, en lo nuevo de Stradivarius.