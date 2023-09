Zara tiene el vaquero que mejor sienta a las mujeres mayores de 50

Sabíamos que este momento llegaría. Tras meses buscando los jeans de nuestros sueños, llega septiembre con sus looks 'rentrée' perfectos para ir a la oficina y los looks con vaqueros de nuestras celebrities favoritas que, por supuesto, no pasan desapercibidos. Nuestras celebrities y expertas en moda han vuelto de sus vacaciones con muchas ganas de llenar nuestros armarios de novedades, pero también de prendas básicas que se colarán entre nuestras favoritas.