Comprarás este vestido de las rebajas de Sfera para ir a la próxima boda, pero es tan bonito que lo acabarás usando para ir a la oficina

Los vestidos de invitada no solo tiene una vida: ¡tienen otra cuando los empiezas a llevar a la oficina! Sí, así, como lo lees. Lo cierto es que cuando una piensa en un vestido de invitada se imagina una prenda muy sofisticada, muy llamativa y que posiblemente no te pondrás más que una vez en tu vida. ¿Es así? Sin embargo, hay vestidos tan bonitos que da una pena terrible pensar que solo te los vas a poder poner una vez en la vida. Nos negamos, además de que es cero sostenible. Por eso es esencial apostar por vestidos que no solo sepas que van a tener una sola puesta, justo como el vestido estampado de Sfera que hemos encontrado muy rebajado en El Corte Inglés.