El regreso de Esther Cañadas a las pasarelas: desfilando para Dsquared2 y con 'cut-out' de infarto

Balmain, Calvin Klein, Gaultier, Georgio Armani, Valentino, Óscar de la Renta, Chanel... Lo cierto es que al currículum de Esther Cañadas no le falta de nada, y eso que sus comienzos no fueron nada fáciles y que su ascenso a la fama, a ser considerada una de las modelos más reconocidas a nivel nacional e internacional no fue nada fácil. Así lo contó ella misma hace unas semanas en 'El Hormiguero', donde confesó que al principio pasó muchas penurias para dedicarse a las pasarelas.