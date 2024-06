El truco de Chenoa para vestir siempre bien: rápido y sencillo

La cantante y presentadora además de dejarnos cada semana impresionadas con sus elegantes outfits en ‘Tu Cara me Suena’, programa en el que es jurado, a través de las redes sociales comparte su día a día y, con él, sus ‘lookazos’. Se ha convertido en todo un referente y, además de motivarnos para ponernos en forma, es toda una experta en moda. A diario muestra sus looks a través de las redes y demuestra que hasta con un look de chándal sencillo es capaz de aportar un rollo especial y repleto de personalidad.