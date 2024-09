'Very demure, very mindful' la última tendencia que arrasa en Tik Tok incluido entre 'celebrities'

Si las redes sociales son especialistas en algo es en hacer correr como la pólvora tendencias que ni si quiera las pasarelas habían logrado anticipar al comienzo de cada temporada. Ya pasó con el 'Brat summer'de Charlie XCX, que por si no sabéis de lo que hablamos, no, no es una diseñadora de moda, es una cantante y dj que bautizó este verano como el momento de vivir sin preocupaciones y con autenticidad y así mismo dió su bendición al verde neón, los crop tops, las gafas de sol oscuras y las cámaras digitales.