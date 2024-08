Si lo dice Lily Collins es verdad: los zuecos de madera son la gran tendencia del otoño y ya los hemos fichado

El estreno de la cuarta temporada de 'Emily in Paris' en Netflix ha servido, no solo para comprobar cómo su protagonista se debate entre sus dos grandes amores, sino también para comprobar cuáles serán muchas de las tendencias de moda que veremos los próximos meses. Hablamos de los colores ácidos, como el amarillo, las cintas de pelo en el cabello o las flores, ya sea en forma de vestidos, tops o faldas. Su protagonista, la actriz Lily Collins, al igual que su personaje, también es una apasionada de las nuevas tendencias, tal y como vimos durante la premiere de la serie en Los Ángeles, y donde la fichamos luciendo un look que nos encanta, unos zapatos que están llamados a ser imprescindibles en nuestro armario este otoño.