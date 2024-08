'Emily in Paris' 4: todo lo que necesitas saber antes de su inminente estreno

Los fans de la serie 'Emily in Paris' están contando las horas para el estreno en Netflix de su cuarta temporada, cuya primera parte llega el 15 de agosto, y la segunda, el 12 de septiembre. Protagonizada por Lily Collins y creada por Darren Star, el mismo genio detrás de 'Sex and the City', la historia de una norteamericana que se va a trabajar a la capital de la moda ha capturado la atención de millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende más allá de la pantalla