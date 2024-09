Jennifer Lopez rompe su silencio en Instagram para explicar cómo se encuentra tras su divorcio de Ben Affleck

Bajo el texto "Oh, it was a summer" ("Oh, fue un verano"), Jennifer Lopez ha compartido un carrusel de fotos en Instagram con el que rompe su silencio y manifiesta cómo está. En él podemos ver una serie de imágenes que resumen a la perfección su estado después de que el pasado 20 de Agosto solicitara el divorcio a Ben Affleck. Aunque ha ido dando pistas estos días con vídeos y fotos esporádicas, esta publicación es un manifiesto en toda regla de cuál es su actual situación emocional.