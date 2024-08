Las razones de Jennifer Lopez para pedir el divorcio: "Ben Affleck no ha mostrado ningún interés en que su matrimonio funcione"

Así lo dijo al diario Metro: "Escribí 'This Is Me... Then' cuando Ben y yo nos enamoramos hace veintitantos años. El destino quiso que volviéramos a encontrarnos. Y en el 20 aniversario de 'This Is Me... Then', anuncié que haría 'This Is Me... Now'. Me inspiré en el milagro surrealista que había ocurrido. Que él volviera a mi vida y que los dos nos reuniéramos de una forma que nunca esperábamos fue la inspiración para entrar en el estudio. El álbum salió de mí. Fue algo orgánico y hermoso, pero sin duda se inspiró en esta increíble segunda oportunidad de amor real y verdadero".