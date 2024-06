La historia se repite: esta es la causa del posible divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck

De momento, no sabemos si la historia se repite, pero una entrevista reciente del actor, realizada antes de que surgieran los rumores de crisis, explicaba precisamente por qué no se siente especialmente cómodo siendo el centro de la noticia. Ben Affleck aseguraba que es "un poco tímido" y que él prefiere estar detrás de la cámara. "No me gusta que me presten mucha atención", decía tratando de explicar el motivo de su seriedad en muchos eventos públicos.