Por qué Jennifer Lopez cancela su gira inesperadamente tras los rumores de ruptura con Ben Affleck

La artista ha cancelado la gira 'This is me... Live' que empezaba el próximo 26 de junio en Orlando, posiblemente con casi todas las entradas de la mayoría de sus conciertos ya vendidas. De hecho, se ha comunicado que el dinero se les reembolsará automáticamente, pero no es lo que más les ha preocupado a muchos de sus fans que quieren saber cómo se encuentra la artista.