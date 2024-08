Jennifer Lopez carga contra Ben Affleck: la demanda de divorcio saca a la luz un nuevo conflicto

Se cree que la intérprete de 'If You Had My Love' marcó la casilla para que su nombre sea restaurado a su nombre de nacimiento, Jennifer Lynn López, después de que tomara el apellido de Ben cuando se casaron en julio de 2022. Aunque a nivel social puede parecer una petición insignificante ya que J.Lo nunca ha dejado de conocerse por su nombre real, lo cierto es que este movimieto tiene un gran significado para la pareja.