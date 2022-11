Nuevo en Zara: la capa que Marta Ortega estrenó antes que nadie y que es perfecta para invitadas de invierno

¡Por fin! La capa transparente y larga de la que nos enamoramos gracias a la presidenta de Inditex ya está en Zara (por menos de 50 euros) y es pura tendencia.

SILVIA VÁZQUEZ

Marta Ortega ha vuelto a hacerlo. Las seguidoras de su estilo (que se multiplican día a día y en cuyo grupo nos encontramos) llevaban varias semanas suspirando por uno de sus looks; en concreto por un 'total black' compuesto por un vestido negro que combinó con una elegante capa de invitada transparente. ¿Lo recuerdas? Efectivamente, fue su apuesta para brillar durante la gala BoF 500 en París -el índice definitivo de las personas que dan forma a la industria mundial de la moda- y ahora, por fin, el diseño ha llegado a la web de Zara junto a una exquisita colección de fiesta que nos anima a empezar a soñar con las Navidades.

Por supuesto, todas las señalas apuntaban en esta dirección. Al fin y al cabo no es la primera vez que la hija de Amancio Ortega estrena antes que nadie las piezas más deseadas de la marca. De esta forma no solo puede presumir de ser la primera en llevar los diseños más exclusivos, sino que además señala las piezas que están destinadas a formar parte de su (envidiable) vestidor, convirtiéndolas automáticamente en objeto de deseo para las fans de la firma.

Así ha ocurrido recientemente con la segunda entrega de Zara Atelier, que ella llevó en el desfile que Dior celebró en Sevilla; o con la exclusiva cápsula de Narciso Rodriguez x Zara, por la que se decantó para su debut como presidenta en la junta de accionistas de Inditex. Y ahora la historia se repite con el avance de la línea de fiesta de la casa, que viene cargada de lentejuelas, transparencias y terciopelo para activar el 'mood' festivo en nuestro armario.

Como no podía ser de otra forma, las capas acaparan buena parte del protagonismo en la colección. Y no es para menos, pues este accesorio se ha posicionado como complemento estrella para las invitadas del otoño-invierno 2022 ya que además de sofisticar cualquier look, nos protegen del frío con estilo.

En las firmas especializadas en looks de invitada hay todo tipo de opciones, pero la de Marta Ortega en particular es una de nuestras favoritas: larga, de gasa semitransparente, con escote pico y lazada de terciopelo, este modelo puede lucirse tanto con el cierre al frente como a la espalda (la opción por la que se ha decantado ella).

Su precio es de 45,95 euros y ojo, que como todo lo que luce la ejecutiva, tiene todas las papeletas para colgar en cartel de 'agotado' rápidamente.