Vuelven las zapatillas con velcro de tu infancia (y Billie Eilish tiene mucho que decir)

Las búsquedas de las zapatillas con cierre de velcro se han disparado. Estos son los modelos más perseguidos (entre ellos, las Nike de Billie Eilish).

Seguramente no imaginabas que las zapatillas de velcro, aquellas que reinan desde hace décadas entre las generaciones que aún no saben atarse bien los cordones, que tuvieron un momento de esplendor a principios de los 90 y que luego han protagonizado rápidas y cuestionadas incursiones el mundo de la moda adulta (¿recuerdas a Beyoncé en el videoclip 'Love on the top', en 2011?) se iban a convertir en la próxima tendencia en deportivas. Pero sí, está confirmado: han vuelto y celebrities, marcas e instagrammers ya les han declarado su pasión.

Hace unos días era Katie Holmes la que recurría a uno de los modelos más clásicos, blancas y tipo tenis, para acompañar un look casual con vaqueros; ahora, es la colaboración de Billie Eilish con la marca Nike, las deportivas Nike Air Force 1 High ‘07 en color 'mushroom' (arena) que cubren con cinco tiras de velcro los cordones (porque sí que tiene cordones), las que han revolucionado las búsquedas de 'velcro trainers' o 'zapatillas de velcro' en internet. En concreto, hasta un 148% más, según recoge un informe de Lovethesales.com (por cierto, las zapatillas de la cantante estarán disponibles a partir del 25 de abril).

Además de Nike, son muchas las marcas que han decidido incluir modelos con velcro en sus colecciones. Por ejemplo, Veja, las míticas Stan Smith, Isabel Marant, Vans, Acne Studios, Calvin Klein Celine, Golden Goose, Prada o Victoria.

¿A su favor? Comodidad a tope, porque incluso siendo adultas a nosotras también se nos desabrochan de vez en cuando los cordones. Y un estilo retro e inspirador que comulga con un street style divertido y pretérico, donde caben desde el estilo más elegante, a los modelos abotinados y voluminosos que evocan el calzado de los primeros devotos del 'street dance'.

¿Cómo combinar tus zapatillas de velcro? Las opciones son múltiples (y no solo con pantalones vaqueros rectos o 'wide leg') porque te pueden acompañar en tu día a día o, también, en una cita especial. Si tus favoritas son las blancas tipo tenis, prueba con un 'total look' blanco, perfecto para estrenar la primavera.

Aunque poco a poco van aumentando los modelos de estas zapatillas (con detalles metalizados, con siluetas de 'ugly shoes' con plataforma, con diferentes materiales de gamuza o mezcladas con piel, o abotinadas y superfashion como las de Billie Eilish), las blancas e inspiradas en las clásicas Stan Smith son, por ahora, las más demandadas.

