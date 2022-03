Las tendencias le dan la razón a Victoria Beckham, el pantalón de la temporada es el ancho

La diseñadora británica lleva meses avisando de que este modelo de cintura alta, elegante y pata de elefante van a ser los pantalones más visto en primavera. Zara, Mango, Massimo Dutti, H&M... todos confirman la teoría de la señora Beckham.

UXÍA B. URGOITI

Ahora no digas que no te habían avisado. Que tú, amante del pantalón pitillo, no estás preparada para dar el cambio a lo que las tendencias te están pidiendo y reclamando. Lo siento, pero las señales eran claras, el momento del diseño de pata ancha ha llegado y eran muchos los detalles que te lo estaban advirtiendo y a los que no has hecho caso.

Las grandes firmas de moda ya los propusieron en sus desfiles para esta primavera-verano, si te das una vuelta por tus firmas 'low cost' favoritas los vas a ver colgados de sus perchas, y además, la gurú de la moda, una de las personas que más sabe sobre todo lo que se cuece en el universo 'fashion' lleva semanas, o mejor dicho, meses, advirtiéndonos: Victoria Beckham lo sabía y no le has hecho caso.

Es un hecho, asúmelo. Vas a cambiar la presión que el pitillo ejerce en tus piernas por un pantalón que se despega de tu anatomía a lo largo de toda la pernera. Son los favoritos de la diseñadora británica y llenan su armario y su colección de moda propuesta para esta temporada.

Se trata de un 'palazzo' sacado directamente del armario masculino y transformado para crear tus 'looks' más elegantes de la primavera. Están inspirados en el uniforme de trabajo de mujeres con un estilo propio como eran Marlene Dietrich o Katherine Hepburn, inspiraciones con un empoderamiento femenino asombroso y duradero para las generaciones futuras. Cómodos, sofisticados y llenos de personalidad, así son los pantalones que vamos a lucir todas esta temporada.

Pero no solo es la ex 'Spice Girl' la que lo ha visto venir, menos mal que nuestras etiquetas 'low cost' también han estado atentas y han sacado sus propias versiones. Zara, Mango, Bershka nos presentan un catálogo de modelos tan enorme que tu estilo va a estar presente seguro. Para las que tienen un 'look' más hippie, para las que intentan vestirse cada mañana para ir a la oficina, estampados, en rayas, lisos, de colores, con pinzas o sin ellas. Las propuestas son variadas y con muchas posibilidades. Todos los detalles que puedas cambiar y reinterpretar están en las firmas de tu 'shopping' habitual.

Si te preocupa la combinación, ya te decimos que no hay cosa más sencilla. Si te gusta el riesgo puedes atreverte con un top o un body, de las muchas opciones que ahora arrasan, o decantarte por la clásica camisa de lazo o camiseta básica. ¡Tú decides!