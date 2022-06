El vestido de lino de Lucía Bárcena que lucirás todo el verano

Combate las altas temperaturas con las prendas de lino más fresquitas.

Cecilia Franco

Tenemos que decir que hay vestidos y vestidos. En verano somos muy fans de estos diseños, lo reconocemos. Sin embargo, también tenemos que recalcar que aunque nos gusta arriesgar con diseños máxima tendencia, las propuestas más suaves como la que nos muestra Lucía Bárcena son las auténticas ganadoras.

Por mucho que nos empeñemos en innovar y arriesgar, hay ciertas prendas que van más allá de la atemporalidad. Si hablamos de verano, inevitablemente tenemos que hablar de los diseños de lino mas suaves. Estas prendas nos encantan por un lado porque su tejido no puede ser más fresquito y nos viene de maravilla en los días de más calor. Pero también por la versatilidad que podemos encontrar entre los diseños en tono blanco roto.

Puede que tengas una auténtica obsesión por los vestidos de este estilo o puede que, simplemente, siempre has deseado hacerte con alguno pero nunca has encontrado uno que se adapte tu estilo. Pues bien, Lucía Bárcena ha encontrado la solución a todos nuestros problemas. Y es que tengas o no un vestido clásico de lino, este, junto al diseño liso de Oysho, van a estar en tu lista de deseos.

Este verano no olvides incluir en tu viaje a la playa un vestido de lino. Te solucionará la vida, te ayudará a vivir un verano un poco menos caluroso y hará que ames aun más si cabe las propuestas de lino blanco.

"Look favorito para estos días de calor". Este diseño pertenece a la firma Vila (35,95 €). Un diseño de tirantes, corte fluido y detalle cinturón que amaras por el minimalismo, elegancia, sencillez y frescura que transmite.

¿Todavía no tienes un vestido de lino en tu armario? Cuando adquieras un diseño con este tejido, no habrá vuelta atrás. Haz como Lucía y encuentra en estos vestidos el refugio a los días más calurosos.

Los vestidos de lino te trasladarán a la frescura del mar y a ese espíritu ibicenco que nunca pasa de moda y que marca eternamente todos los verano de nuestra vida. Descubre los diseños llenos de magia y combina sin parar con prendas básicas o arriesga con diferentes complementos y prendas repletas de color o estampados.