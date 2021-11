5 tendencias (solo aptas para atrevidas) que tienes que probar este invierno

O las amas o las odias. Las capotas infantiles, los corsés o los leggings 'fuseau' son solo algunas de las (inesperadas) piezas que las expertas han fichado esta temporada... y que han dividido la opinión de las redes. ¿Te animas a llevarlas?

SILVIA VÁZQUEZ

Pisan fuerte esta temporada pero amenazan con irse tan rápido como han llegado. Por eso, si eres de las que no dejas pasar ni una sola tendencia, tienes que sumarte cuanto antes a estas cinco propuestas que ya cuentan con el visto bueno del 'street style'. Mira, mira.

Los pantalones 'fuseau'

Después de varias temporadas intentándolo, los 'fuseau' se han colado en todos los ránkings de imprescindibles de este invierno. La garantía de lucir los leggings siempre bien estirados o su capacidad para estilizar las piernas inclinan la balanza a su favor en el plano práctico. Sin embargo, su éxito se debe a una cuestión estética; de ahí que sus mejores aliados sean los zapatos de tacón que dejan las bridas elásticas bien a la vista.

El cárdigan 'a la francesa'

'Cropped', con botones diminutos e hipersexy. Así es la arriesgada chaqueta de punto que chicas como Bella Hadid, Chiara Ferragni o Hailey Bieber han convertido en objeto de deseo en los últimos meses. El modelo más viral lo firma Jacquemus, quien ha instaurado que la única forma válida de lucir este tipo de cárdigans es directamente sobre la piel, logrando un acabado 'effortless' y muy chic no apto para todos los públicos.

La lencería protagonista

El auge del 'slipdress' y de los conjuntos pijameros es tan solo la antesala de esta complicada tendencia que pone el foco en prendas tradicionalmente reservadas para la intimidad. Un par de ejemplos para ilustrarlo: según la plataforma Lyst, las búsquedas de corsés en internet crecen un 73% semana tras semana y piezas como los 'hot pants' -una suerte de culottes de tamaño mínimo- acaparan flashes sobre el asfalto y los 'photocalls'.

Las capotas infantiles

En una temporada en la que los 'bucket hats' y los pañuelos han democratizado el arte de llevar complementos sobre la cabeza, las capotas han irrumpido con fuerza entre las chicas más audaces del 'street style' (en nuestro país, Madame de Rosa o Blanca Miró son algunas de las que ya las han llevado). Su transformación de prenda infantil a accesorio 'it' se ha orquestado en los desfiles de enseñas como Miu Miu o Raf Simons y se ha consolidado en las colecciones de invierno de marcas locales como La Veste (100 euros) o The Curiousers (70 euros).

- La moda como escultura: la tendencia que ha conquistado las pasarelas y la alfombra roja

- Los zapatos se llevan más originales que nunca: un repaso a las tendencias de calzado de la temporada

Las botas metalizadas

No faltan ni en el Instagram de las que más saben de moda ni en los escaparates de todo tipo de tiendas (de Chanel a Alexandre Vauthier pasando por la opción 'low cost' de Zara); por eso las botas metalizadas son un 'must' del momento. Especialmente las altas, anchas y doradas, este calzado remata desde estilismos de fiesta hasta looks pensados para el día. ¿Te atreves?