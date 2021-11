Este otoño las botas se llevan más originales que nunca: las tendencias del calzado de la temporada

Si en cuanto llega el frío no te despegas de tus botas favoritas pon mucha atención porque esto te interesa. Te contamos en cuáles debes invertir para ir cómoda, elegante y a la última.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Una de las mejores cosas de la temporada de frío es que vuelve la época de llevar todo tipo de botas y botines en cualquier tipo de look. Así que si tú eres una enamorada de las botas como nosotras, estás de enhorabuena. Y es que, esta temporada, como cada año, son uno de los calzados estrella, pero esta vez saca su lado más original y atrevido para convertirse en las auténticas protagonistas del look. Te descubrimos cuáles son las botas que no pueden faltar en tu armario esta temporada.

Botas Chelsea con suela 'chunky'

Fue una de las tendencias de calzado más importantes el pasado otoño-invierno y este año vuelven con una actualización muy especial: una suela extremadamente gruesa y una altura hasta la pantorrilla. Es más, si quieres ir a la última moda has de añadir un elemento más a esta combinación: suelas de distintos colores.

Lo bueno de estas botas es que puedes combinarlas con prácticamente lo que te apetezca. Con vestidos de punto, pantalones cortos de cuero con medias o simplemente con tus vaqueros favoritos metiendo el bajo por dentro de las botas.

Botas en color crema

El blanco es el nuevo negro. Que el verano se haya ido no significa que tengamos que decir adiós a nuestros queridos tonos claros. Este otoño, nuestro armario (de zapatos) estará dominado por piezas más ligeras en suaves tonos beige y crema junto a los habituales negro, marrón y gris. No sólo desprenden un toque de ligereza, sino que básicamente armonizan con todo.

Combat boots

Otro clásico de las últimas temporadas que vuelve renovado, pues este año, en lugar de encontrar solo la versión alta, hasta la rodilla, y en color negro, vienen en un montón de colores (incluido el blanco) y con detalles de estilo punk rock como tachuelas o cremalleras.

Botas de agua

Hace mucho tiempo que las botas de agua dejaron de ser ese calzado feo y sin diseño que arruinaba cualquier look. Ahora las marcas tienen en cuenta la importancia del diseño y la variedad de estilos y colores. De hecho, hay firmas que han convertido las botas de agua en un todo un objeto de deseo.

Botas metalizadas

Después de un año marcado por la sobriedad, esta temporada la moda resplandece más que nunca. El auge de las lentejuelas, la pedrería o el lamé nos lo venían anunciando y ahora el regreso de las prendas metalizadas confirma que este otoño/invierno debemos preparar nuestro armario para todas las celebraciones que están por venir... a golpe de brillo. ¿Un consejo de experta? Invierte en unas buenas botas doradas porque las vas a ver mucho en los looks de las que más saben de moda.