Sarah Jessica Parker se despide de 'And Just Like That' con un vestizado naranja de Valentino

Con las calles de París como fondo, decimos adiós a Carrie, por lo menos esta temporada, con un 'lookazo' increíble.

UXÍA B. URGOITI

No te vamos a contar qué pasa en 'And Just Like That' porque si todavía no la has visto, sabemos que lo tienes pendiente entre tus cosas super importantes que hacer. Solo decirte que como ocurre en su primera parte, 'Sexo en Nueva York' la trama final se desarrolla en la Ciudad del Amor, como no podía ser de otra manera. Solo vamos a decirte que está siendo una montaña rusa de emociones y que es probable, tras ver las imágenes del rodaje que Sarah Jessica Parker ha subido en su Instagram, que nuestro corazón no aguante el final.

Durante todo el 'reboot' hemos podido ver guiños y señas de identidad robados a la primera parte. Cosa que, para las muy fans, como es nuestro caso, es una ilusión loquísima. Cuando ya pensábamos que no podría mejorar ese momentazo en el que Carrie aparece con el vestido de tul con el que cerró la sexta temporada de 'Sexo en Nueva York' lo hace con un 'look' con el que vamos a soñar en resto de nuestros días. Porque seamos sinceras, ¿quién no quiere correr por las calles de París con unos taconazos de Manolo Blahnik en los pies y ese maravilloso diseño verde hecho en el tejido de las bailarinas? Pues ahora vamos a tener que disputarnos las noches entre dos inspiraciones, esa y el nuevo 'lookazo' que nos deja 'And Just Like That'.

Tenemos que hablar tranquilamente de este modelo en color mandarina firmado por Valentino. La propia Carrie dijo una vez: 'una relación amorosa es como la alta costura: si no encaja perfectamente, es un desastre', así que si alguien sabe elegir un modelo de este tipo para cerrar una temporada de la serie más esperada de todos los tiempos es ella. Y lo ha hecho de manera triunfal gracias a esta maravilla de vestido de gala en el color que va a arrasar esta temporada de la colección primavera-verano de 2019 firmado con maestría por Pierpaolo Piccioli.

Aquella fue una colección inolvidable en la que se habló mucho de la incursión de modelos de distintas razas, cosa poco habitual en la Alta Costura de Paris. Fue un antes y un después en el mundo de la moda y es probable que este último capítulo de 'And Just Like That' sea para la historia de la televisión algo también definitivo.