La cantante y diseñadora se ha propuesto revolucionar la moda premamá con los modelos más audaces de las pasarelas.

Transparencias extremas, tops minúsculos, brillos... Desde que Rihanna anunció que esperaba su primer hijo con el rapero A$AP Rocky, no hay día que no nos sorprenda con un look aún más atrevido y sexy que el anterior, dejando lecciones de moda premamá poco vistas y demostrando que los escotes imposibles y las aberturas que dejan poco a la imaginación también son aptos para futuras madres.

Atrás quedaron los tiempos en los que los petos y camisetas oversize eran el uniforme de las futuras mamás: la tripita es para lucirla, no para ocultarla, nos aclara Rihanna, que muestra la suya, orgullosa, en cada acto público y cada paseo. También en la recta final del embarazo, según hemos podido observar con sus últimos looks, en los que la artista y empresaria ha dado un paso más hacia los estilismos divinos y desvestidos, recortando centímetros de tela y mostrando un 'mother power' hermosa y apabullante.

Si hace unas semanas nos sorprendía con shorts destellantes y sujetador, su última aparición ha sido aún más cegadora, con un outfit diamante que ha elegido para salir a cenar al restaurante Giorgio Baldi en Santa Mónica (California) en el Día americano de la Madre, que se celebra algo más tarde que en España.

Se trataba de un conjunto de dos piezas formado por 'crop top' joya de rejilla en color plata que dejaba a la vista un sujetador del mismo color, y una falda a juego, todo de la colección otoño-invierno 2022-2023 de la firma Miu Miu.

Un 'choker' (la nueva joya de moda) de diamantes, unas manga de piel, un bolso de Balenciaga y unos tacones de Louis Vuitton, junto con un peinado semirrecogido con trencitas han sido el resto de accesorios y claves 'beauty' con los que la de Barbados ha logrado un look deslumbrante y abrasador.

"Espero que redefinamos qué se considera decente para las mujeres embarazadas", dijo recientemente en una entrevista, revelando su escasa pasión por las secciones de moda premamá y reivindicando que una mujer embarazada puede vestir sexy y arrolladora también.

Como ella, otras 'celebrities' como Beyoncé, Emily Ratajkowski o el clan Kardashian han mostrado que el estilo de las futuras mamás no tiene límites y puede tener muchas caras y lecturas.

