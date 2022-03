Rihanna demuestra que un look premamá también puede ser atrevido

La cantante ha elegido encaje y transparencias

No hay lugar, evento o escenario en el que la presencia de Rihanna pase desapercibida. La cantante sabe ganarse el cariño tanto de las cámaras como del público, no solo por su carisma, sino también por sus magnéticos estilismos, analizados en cualquier parte del mundo al milímetro. Actualmente se encuentra en avanzado estado de gestación pero eso no le ha impedido transformar el universo de la maternidad con un look para muchas imposible... pero no para la artista.

Porque Rihanna puede combinar perfectamente pieles con ropa deportiva sin despeinarse y, ahora, también ha demostrado que no hay invierno que no le permita destacar con un 'baby doll' en encaje negro, la tendencia de lencería que nunca se agota y con el que le ha dado una vuelta de tuerca a los looks premamá. Se trata de una prenda totalmente transparente con rejilla y plumetti, marcada por un sujetador de encaje negro y cuya única opacidad, además de esta prenda, era una mini braguita negra.

Así, para el desfile de Dior Otoño/Invierno 2022-2023, la también empresaria de Fenty ha elegido una combinación de texturas y y tejidos para poner en evidencia que las futuras mamás deben sentirse bellas y deseadas, revirtiendo por completo el concepto de la maternidad en el mundo de la moda y volviendo a mostrar su embarazo, tal y como viene haciendo desde que anunció que iba a ser madre hace unas semanas. Precisamente, lo hizo con un posado en el que descubría su tripa con un plumífero de color fucsia abierto.

Para rematar este look de dominatrix, la cantante ha llevado una gabardina de cuero de inspiración 'Matrix' para protegerse del frío parisino del momento, aunque lo ha llevado caído a la altura de los antebrazos. Con ello, ha optado por unas botas altas brillantes con tacón de aguja y puntera terminada en pico. Además, ha elegido varios collares de diferentes alturas en color plata, a juego con los pendientes, y ha lucido un semirrecogido con ondas, dejando todo el protagonismo a sus labios en un color rojo carmesí muy favorecedor.

Conviene recordar que para esta ocasión, la artista de 'Diamonds In The Sky' no fue acompañada por su pareja, el rapero A$AP Rocky. Sí lo hizo en el desfile de Off-White en la Paris Fashion Week horas antes, cuando eligió un minivestido de color melocotón, muy ajustado y de efecto piel con unas sandalias de tiras que alcanzaban sus rodillas y un abrigo XXL de pelo. ¿Acaso alguien pensaba que las futuras mamás no podían ir a la última?