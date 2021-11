Paz Vega sabe que la mejor combinación del otoño es jersey de punto y falda midi

La ha lucido en la presentación de la película 'El lodo' y es la fórmula perfecta a la que poder recurrir en cualquier ocasión porque siempre sienta bien.

Julia García

Los looks deslumbrantes de alfombra roja nos conquistan a primera vista. Está claro que no todas las celebrities tienen el mismo gusto ni la misma percha. pero es relativamente sencillo cautivar, emocionar, deslumbrar... brillar, en definitiva.

Sin embargo, no es tan fácil marcar la diferencia con combinaciones "terrenales", esos looks con tres prendas como las que muchas tenemos en el armario. Saber plasmar personalidad en ese tipo de combinaciones y aportar así algo especial y distinto a un estilismo es una de las pruebas de fuego que todo icono de estilo debe superar. Y Paz Vega nos acaba de dar un ejemplo exactamente de esto en la presentación de su última película, El Lodo, que protagoniza junto a Raúl Arévalo.

La actriz ha acudido al estreno de la cinta en Madrid con un look casual, muy informal si lo comparamos con lo que estamos acostumbradas a ver en este tipo de eventos. Pero la combinación que ha escogido la artista andaluza es capaz de unir confort y elegancia a partes iguales sin necesidad de recurrir a prendas muy pomposas: con una falda midi, unas botas altas y un jersey de punto se pueden hacer maravillas.

Como ves, Paz Vega no ha hecho nada que no sepamos: la combinación estrella del otoño es esta, y es válida tanto para un día en la oficina, una cena con amigos y hasta para un evento importante. ¿Por qué no? Eso sí, es importante escoger prendas de calidad y saber combinarlas con el buen gusto de la estrella del cine español.

Fórmula infalible

Para ello, ella ha apostado por el negro, que nunca falla, y por el jersey oversize de ochos (de cuello perkins en este caso), una prenda que se ha convertido en un básico del armario femenino estas últimas temporadas invernales. En vez de acompañarlo con un pantalón, lo ha hecho por una falda midi y lo ha llevado por dentro de la misma, creando un efecto voluminoso que le da un aire relajado pero chic al mismo tiempo al conjunto.

Las botas y el jersey en color negro a juego dejan la mayor parte del protagonismo del look de Paz Vega a la falda midi, un diseño de cuadros grandes en color camel contorneados en negro realmente bonito. El vuelo de la pieza, unido al del jersey oversize, se acentúa con un cinturón grueso también en color negro que pasa disimulado al compartir color con el jersey pero que ayuda a generar y marcar más si cabe se movimiento natural del estilismo en su conjunto.

Para añadir informalidad al look, la actriz ha apostado por un semirrecogido que deja mechones sueltos de su melena, si bien el detalle más llamativo de su beauty look es el carmín rojo de los labios que resalta especialmente en un conjunto donde domina el negro. Combinación esta, ropa negra y labios rojos, que es un clásico infalible.