Paula Echevarría ha provocado que nuestras ganas por tener un top de plumas aumenten

Julia García

Cuando algo funciona, mejor no tocarlo. Seguro que en más de una ocasión te han dado este consejo o tú misma has hecho esta reflexión con la que, por otra parte, puedes no estar de acuerdo. Al menos en lo que se refiere al estilo. Hay quien prefiere jugar con la ropa y variar mucho sus looks y otras personas se sienten más cómodas repitiendo esquema si el resultado del mismo les gusta. Paula Echevarría parece haber entrado en este segundo grupo de personas.

La actriz asturiana, ya de vuelta en Madrid tras disfrutar del final de agosto en su Asturias natal, ha compartido un nuevo look de verano. Después de sorprender en la presentación de Got Talent —donde será miembro del jurado— con una falda asimétrica de tablas, una prenda poco habitual en su armario, ha vuelto a su combinación estrella del verano que poco a poco llega a su fin: vaqueros de tiro alto, top y zapatos de tacón.

En esta ocasión no ha lucido los mom jeans de Primark que tanto la hemos visto llevar en los últimos dos meses, sino que Paula Echevarría se ha decantado por un modelo de Stradivarius un poquito de diferente. También es un diseño azul lavado clásico pero con efecto desgastado y un discreto roto a la altura de la rodilla.

La prenda más llamativa del look es, sin duda alguna, el top palabra de honor decorado con flecos verdes con el que ha combinado a los citados jeans. Se trata de una pieza de una de las tiendas de referencia de Paula Echevarría, Fetiche Suances, y nos ha recordado nada más verlo al top de plumas del que presumió hace unos días en Instagram Rocío Osorno.

También son de Fetiche Suances, que por cierto vende online el top de plumas verde esmeralda de Paula Echevarría por 189,95 euros, tanto el cinturón como los pendientes que completan un estilismo en el que tienen una cuota importante de protagonista los complementos.

Tanto el minibolso de Valentino como los zapatos de tacón y punta cuadrada de Pinko. No ha faltado tampoco en este look casual el recogido alto que tanto le gusta a Paula Echevarría, que con razón, viendo el resultado del outfit, no se cansa de repetir el mismo esquema una y otra vez este verano.