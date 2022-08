Los pantalones bicolor de María Pombo que van a hacer que te olvides de los vestidos

De colores veraniegos, textura brillante y, además, hacen tipazo, estos pantalones tienen todo lo que necesitas.

Tamara Conde

Si hay una 'influencer' que tiene el don de enamorarnos con todos sus estilismos y, en consecuencia, hacer que queramos copiarlos, esa es María Pombo. Ya sea con prendas sencillas que conforman un look básico que todas podemos recrear, o piezas concretas y muy especiales con las que estamos al tanto de las últimas tendencias. La moda no descansa ni en vacaciones y Santander (que es el destino de la 'influencer') está siendo el escenario perfecto para ver esos looks gracias a los cuáles cogemos inspiración.

Una falda estilo 'boho' (que no tardó en hacerse viral) fue la última adquisición de María Pombo con la que consiguió conquistarnos y, ahora, han sido unos pantalones de diseño bicolor, que ha elegido para un look playero, lo que se ha colado en nuestra 'wishlist'.

Fue la pasada temporada de otoño-invierno cuando pudimos ver cómo esta tendencia de prendas bicolor arrasaba. Ya fuera en chaquetas, pantalones o vestidos, era muy original y versátil. María Pombo ha decidido optar por una prenda que rescata esta tendencia para un día de playa en el norte de España.

Con un bikini sencillo y cómodo, sus gafas de sol de confianza y unas joyitas a todo color para alegrar el look, así ha combinado María Pombo este pantalón (que ya de por sí es una pieza muy especial). Pertenece a una firma italiana que, bajo el nombre Oséree, tiene unos diseños elegantes y coloridos, con diferentes texturas, para lograr looks rompedores.

Los pantalones en cuestión son de una tela semitransparente (por lo que deducimos que son fresquitos) y brillante, por lo que pasar desapercibida no será sencillo. Con la cintura fruncida y de corte ancho, esta pieza destaca además por su diseño bicolor que tanto nos ha gustado.

Los que ha lucido María Pombo son en color naranja y lila, aunque también se encuentran disponibles en rojo y fucsia. Tienen un precio de 240 euros y puedes encontrarlos en la página web de la firma.

Jamás hubiésemos pensado que podríamos utilizar unos pantalones como estos para ir a la playa, pero gracias a la idea de María Pombo, estamos seguras de que queremos recrear el look y olvidarnos (aunque sea durante un rato) de los vestidos.