Qué es la esclerosos múltiple, la enfermedad de María Pombo (y otros famosos que la padecen)

La conocida como "enfermedad de las mil caras" afecta a unos dos millones y medio de personas en todo el mundo. Así lo afronta María Pombo y otros famosos que han decidido visibilizarla.

Fue en la primavera de 2020 cuando María Pombo se abrió en canal para hablar de la esclerosis múltiples con sus seguidores de Instagram. Tras varios días prácticamente desaparecida de las redes sociales, sus seguidores habían empezado a sospechar que algo le ocurría, como finalmente acabó ocurriendo. "Tengo mielitis, que es inflamación de médula, y las esclerosis múltiples suelen empezar por ahí. No tengo el diagnóstico al cien por cien, aún faltan unas semanas", contó entonces. Y tan solo unos días después de anunciar que estaba embarazada de su primer hijo, junto a su marido Pablo Castellano, llegó la terrible confirmación de la noticia.

"Las pruebas no ha ido como yo esperaba siendo positiva, pero en realidad sí que me lo esperaba... Efectivamente tengo esclerosis múltiple", contó la 'influencer' en sus stories de Instagram poco después. Si se lo esperaba es porque tanto María como el resto de la familia Pombo conocen muy bien esta enfermedad: su madre, Teresa Ribó, también la sufre desde hace más de 20 años.

Para las hermanas Pombo esto ha sido todo un ejemplo de fortaleza y superación; de hecho tanto Lucía como Marta tratan de darle visibilidad a esta patología a través de sus plataformas en las redes sociales. Su padre, Víctor Pombo, también lo hace desde hace años; tanto es así que el diagnóstico de su esposa llegó, precisamente, cuando él recibía un premio a su labor como publicista en una campaña sobre esta enfermedad.

Qué es la esclerosis múltiple

Tal como define la comunidad Esclerosis Múltiple España, esta patología es una enfermedad neurológica que afecta al sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal. El sistema inmunitario normalmente protege al cuerpo, pero con esta patología ataca a la mielina de las células nerviosas (neuronas) por error. Como los nervios se extienden a lo largo de todo el cuerpo, la esclerosis múltiple puede manifestarse en muchas partes del organismo y hacerlo de maneras muy diferentes. No todos los síntomas aparecen en todas las personas, ni lo hacen con la misma intensidad. Este es el motivo por el que se presenta en cada persona de forma distinta y se suele llamar "la enfermedad de las mil caras".

Esclerosis y embarazo

Aproximadamente 2.500.000 personas en todo el mundo tienen esclerosis múltiple, 770.000 de ellas en Europa. No obstante existe cierto desconocimiento al respecto, algo que María Pombo señaló cuando comenzó a recibir el tratamiento, embarazada entonces de tres meses. "Me da la sensación de que hay mucho desconocimiento y que genera mucho respeto esta enfermedad. Escuchamos casos muy graves, lo raro es encontrar los casos de esa gente de la que estamos rodeados que conviven perfectamente sin que se les vea y que deciden no contarlo".

Y es que como denota ese mensaje, la 'it girl' siempre ha intentado mostrar una actitud positiva al respecto. En su caso, uno de los puntos claves fue que le diagnosticaron la esclerosis tan solo 8 días después de saber que estaba embarazada, algo que, condicionó sutratamiento. "Es compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones", explicó entonces.

Una vez comenzado el tratamiento, María continuó compartiendo su parte médico. "Estoy muy contenta. Creía que me iba a doler muchísimo, iba atacada. Encima, el aparato con el que me tengo que poner la medicación es gigante, pero luego la aguja es muy finita, no es nada, así que ni me he enterado", aseguró tras su primera sesión.

Su día a día con la enfermedad

Según contó en su paso por 'El Hormiguero', gracias al caso de su madre, María Pombo ha sabido convivir con valentía con la enfermedad. "Prefiero una esclerosis, que la he vivido toda mi vida y es terreno conocido", reflexionó al respecto. "No te mueres de ella pero te mueres con ella".

También en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya' confesó habló de ello. "Cuando me lo dijeron lloré, pero, aunque odio decir esto, pensé que no es una enfermedad desconocida, sé de lo que va, mi madre ha estado conmigo toda la vida". "No es una enfermedad que te fulmine en tres meses. Aunque es una faena, tengo un hijo. Por ejemplo, con mi madre no hemos ido de compras o a bailar, la ves apagándose y cada vez un poco peor", dijo. "No quiero ser una carga y que se preocupen por mí o no poder acompañar a mi hijo en su boda porque no pueda andar".

Afortunadamente, más de dos años después de su diagnóstico "todo está estable". "Me hice una resonancia magnética y no han encontrado lesiones nuevas. Llevo dos años seguidos sin lesiones nuevas de la enfermedad y estoy completamente feliz, muy emocionada, y decirlo alto me emociona".

Otros famosos con esclerosis múltiple

María Pombo no es la única 'celeb' que ha compartido su caso abiertamente. Dos de ellas son Christina Applegate y Selma Blair, sobre cuyos casos puedes conocer más a continuación:

