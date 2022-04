María Pombo se sincera como nunca en el programa de Bertín Osborne: "No me sentía valorada"

La influencer ha hablado sobre el final de su relación con Álvaro Morata y su historia de amor con su marido, Pablo Castellano.

María Pombo ha sido la invitada de lujo de la última entrega de Mi casa es la tuya, el programa de televisión presentado por Bertín Osborne. La influencer, que está acostumbrada a compartir pasajes personales de su vida en las redes sociales, también se ha dejado ver en alguna ocasión anterior en la tele; por ejemplo, cuando participó en el programa Mask Singer y más recientemente en El Desafío. Sin embargo, nunca lo había hecho en un plano tan íntimo como en esta ocasión.

La empresaria no ha tenido inconveniente alguno en repasar en profundidad su vida amorosa. Desde hace siete años sale con Pablo Castellano, su marido desde el año 2018 y padre de único hijo hasta la fecha, Martín, nacido en diciembre del 2020. Pero cuando ambos comenzaron su relación amorosa, María Pombo ya era conocida en el universo digital. Y lo era, como ella misma le ha reconocido a Bertín Osborne, porque su anterior pareja era un futbolista famoso. "Mi novio era famoso, me di a conocer por él", le ha dicho a Bertín sin nombrar en ningún momento el nombre de su expareja.

Este deportista es Álvaro Morata, actualmente casado con Alice Campello, padres de tres hijos en común. El jugador internacional por la selección española de fútbol y María Pombo mantuvieron un largo noviazgo al que la influencer y Bertín Osborne (ha contado con la colaboración de su hija Claudia en el programa) han dedicado un espacio importante dentro de su aparición en Mi casa es la tuya. "Cuando rompimos tenía 30.000 seguidores, que eso es una burrada, pero me odiaron y se cabrearon conmigo y bajé a 15.000. En ese momento aún no tenía trabajo y no me preocupé. Se quedó la gente que les gustaba quién era yo", ha explicado en un momento de la charla Pombo, que no también ha confesado que lo pasó muy mal a consecuencia de aquella ruptura.

Ambos llegaron incluso a vivir juntos en Turín, donde entonces jugaba el futbolista (ahora lo sigue haciendo en una segunda etapa profesional en la Juventus, club más conocido de la ciudad italiana. Según cuenta María Pombo, ella y el deportista se dieron una última oportunidad antes de romper definitivamente. "Volví a Italia. Estuve una semana allí y en mi cabeza estaba solo Pablo Castellano. "Yo no me sentía valorada, y volví a España. Allí nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos", ha señalado.

En ese momento ya conocía a su actual marido, con el que coincidió por primera vez en el Masters 1000 de Madrid de tenis. No parece que las primeras impresiones fueron buenas, pero todo cambió a partir de un mensaje de Castellano a María previo a un viaje a Santander, zona de España en la que esta veranea desde pequeña con su familia. "Me llegó un mensaje 'María, no sé si te acordarás de mí, soy Pablo Castellano, voy con un amigo a Santander' y empezó a hacerme comentarios como medio tonteando. Estuvieron dos días por allí, empecé a hablar con él cosas tan normales", contando la influencer de aquellos primeros compases de una relación que acabó en boda varios años después.

Así fue, entre otras cosas, porque María Pombo asegura que Pablo Castellano "Estaba apreciando cosas de mí que ninguna pareja había apreciado. Es como que mis otros novios eran los importantes y en este caso Pablo estaba dándome importancia a mí", ha afirmado en el programa de Bertín Osborne. A la vuelta de su última semana en Turín junto a Álvaro Morata, Pombo le mandó un mensaje en clave, el emoticono de una vaca, y a partir de ahí comenzaron una relación más cercana. "Empecé a salir con Pablo y él me empezó a impulsar. Fue la primera persona que creyó en mí", ha concluido María Pombo, que nunca se había explayado tanto al respecto.