Sea cual sea el evento, este 'total look' de Zara que nos propone la 'influencer' María Fernández Rubíes, será todo un súper acierto.

Cecilia Franco

Últimamente no puedes dejar de pensar en todos los eventos que tienes a lo largo de este mes de diciembre. Tus amigas llevan ya semanas hablando de esa clásica cena de Navidad en la cual encontráis la excusa perfecta para poneros al día, hacer ese intercambio de regalos de amigo invisible y, finalmente, visitar algún local para bailar hasta las tantas de la noche. Pero sabes que, como siempre, todo acabará siendo improvisado y que lo mejor es empezar a buscar el look perfecto, pase lo que pase. María Fernández-Rubíes nos ha dado una súper idea con una camisa 'cut out' de Zara perfecta para combinar con pantalones efecto cuero y 'taconazos' especiales. ¡Vayas donde vayas, acertarás!

Tus amigas son así y, en realidad, nunca os ha ido nada mal. Es cierto que los planes improvisados siempre son los mejores, el problema es encontrar la propuesta estilística adecuada a esa situación imprevisible. Lo único que tienes claro es que quieres dar con un look 'chic', arreglado pero, a la vez, tan básico que llevarías hasta a la oficina.

¿La solución? Por supuesto, Instagram. En la red social encontramos a 'influencers' como María Fernández-Rubíes que dan con el look perfecto sin necesidad de complicarse la vida. Ella que hace unos días nos enamoraba con el abrigo más tierno de Mango que necesitamos este invierno, ahora viene a darnos una idea perfecta para salir de cena, de fiesta o cualquier plan que se presente.

Y no, no hacemos referencia a vestidos de cóctel, que por cierto los tenemos ya todos fichados en nuestras tiendas 'low cost', sino que se trata de un conjunto compuesto por una camisa, pantalones de efecto cuero y los 'taconazos' más especiales de la temporada.

El look al completo pertenece a Zara, así que en un abrir y cerrar de ojos tendrás el conjunto en el carrito de la compra esperando a su envío. Solo necesitarás un pantalón efecto cuero negro, la camisa marrón 'cut out' más especial de Zara y los zapatos de tacón destalonados 'animal print', atados al tobillo y con detalles joya que aportan esa chispa cañera al look. Esta Navidad no podrás de dejar de combinar esta camisa tan sencilla y especial con los zapatos de estampado eterno. ¡Todo un 'must have'!