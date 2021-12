20 regalos originales (por menos de 20 euros) que harán muy feliz a tu amigo invisible

¿Buscando el regalo perfecto? Sea como sea tu amigo invisible (amante de la fotografía, cocinillas, viajero, cervecero...) aquí encontrarás las mejores ideas para hacerle sonreír... sin que el bolsillo lo note demasiado.

SILVIA VÁZQUEZ

Con la llegada de diciembre la Navidad llama a tu puerta y es muy probable que, un año más, tu grupo de amigos, tu familia o tus compañeros de trabajo te hayan propuesto jugar al amigo invisible. Es una tradición divertida y preciosa, pero ¿tú no tienes ni idea de qué regalar? ¡Tranquila! En Woman.es acudimos a tu rescate con 20 ideas (originales, bonitas y, muy importante, 'low cost') para que quedes como una reina con tu amigo invisible, sea cual sea su personalidad, con un regalo por menos de 20 euros. ¡Toma nota!

1. El experto en fotografía

Un revelado de estilo retro y un 'packaging' navideño en el que guardar vuestros mejores recuerdos conquistará, seguro, al fotógrafo del grupo. En Cheerz tienen una gran variedad de opciones: además de las clásicas polaroid, hay imanes, calendarios, álbumes... todos ellos personalizables y con precios muy asequibles. Esta cajita es la 'Cheerz Box de Navidad', y puedes conseguirla a partir de 14,90 euros.

2. La fan de los brindis (y del 'brilli brilli')

Los brindis navideños tendrán un sonido especial con estas copas de balón con mensaje ("Total, si aquí no nos conoce nadie" y "Voy con todo") creadas por La Vecina Rubia. Cada una de ellas se vende por 11,90 euros en TanTanFan.

3. El viajero

Si tu amigo invisible es un auténtico trotamundos, después de esta época de restricciones estará deseando planear sus próximas escapadas. Nada como hacerlo con este globo terráqueo con mapamundi, decorativo y estético, de Maisons du Monde (17,99 euros).

4. La que siempre compra flores

Si su casa está repleta de jarrones y macetas, le encantarán estos ramos con flores preservadas de temporada de Lucía Be porque se mantienen intactos para siempre. El diseño que te envían es sorpresa y cada uno es mágico y diferente. ¿El precio? 15 euros.

5. La gurú 'beauty'

Cualquier fan del maquillaje suspirará por los cofres navideños que ha preparado Benefit para estas fiestas. Este pack contiene el primer 'The Porefessional Hydrate', la máscara de pestañas 'They're real Magnet' y el gel para cejas 'Brow setter' (todos en formato mini) y cuesta 19,99 euros (antes, 24,99 euros) en Sephora.

6. El 'realfooder'

Iniciarse en el mundo de la agricultura es un buen propósito de año nuevo para tu amigo el urbanita que desde que descubrió la comida real pasa de azúcares y ultraprocesados. Este kit de siembra 'Mi primer huerto', de Gastrojardín, cuesta 19,95 euros en El Corte Inglés, contiene albahaca, rabanitos, acelgas baby y zanahorias y además, puede ser un gran regalo también para los más pequeños de la casa.

7. La manitas

Si tu amiga invisible ya se ha pasado los mandalas, los libros de colorear para adultos y las acuarelas; el siguiente nivel es este kit de bordado para principiantes de GuKKK, que vale 14,88 euros en Amazon. Incluye un juego de herramientas, tres aros de bordado, tres telas bordadas y varios hilos de colores para iniciarse en el apasionante mundo del punto de cruz o el 'punch needle' (en plena tendencia).

8. La que nunca superó el final de 'Friends'

En todo grupo hay un incondicional de 'Friends' que sigue viendo en bucle los capítulos, aunque se sepa los diálogos de memoria. Es el momento de decirle eso de 'I'll be there for you' y regalarle este marco para la mirilla de la puerta inspirado en el del piso de Monica que la marca Opret vende por 19,99 euros en Amazon.

9. El deportista

Tanto si es un apasionado del 'gym' desde siempre como si se enganchó al 'fitness' en esta era pandémica, regalarle una suscripción a un gimnasio 'online' para entrenar desde casa puede ser una gran idea. Por ejemplo, en Better Naked Club -la plataforma de entrenamiento que ha creado Paula Ordovás- ofrecen el plan 'Pearl Peach', por 19,99 euros al mes, con vídeos de entrenamientos semanales y precios especiales para otras sesiones, masterclass, recetas y tips.

10. El que cuenta ovejitas...

Montarse el spa en casa nunca fue tan sencillo ni relajante. Este pack de Lush está pensado especialmente para conciliar un sueño profundo y contiene tres bombas de baño que te ayudan a calmar la mente y el cuerpo ('Deep Sleep Bomba de baño', 'The Comforter Bomba de baño' y 'Butterball Bomba de baño'). El precio es de 19,95 euros.

11. El adicto a los juego de mesa

Juega tus cartas, presta atención a sus formas y colores... ¡y lucha por conseguir el tótem! Así funciona el Jungle Speed, un top ventas de Zygomatic que asegura risas, piques (y, quizás, algún que otro moratón) por 19,95 euros (disponible en El Corte Inglés).

12. El cantante... de ducha

Es un hecho: nos encanta escuchar música bajo el agua y cantar a pleno pulmón mientras nos enjabonamos. ¿Y quién no sueña con darle al play a una lista de reproducción relajante y prepararse un spa casero en la bañera? Ahora tu amigo invisible podrá hacerlo con sus canciones preferidas gracias a este altavoz 'waterproof' con bluetooth con forma de rosquilla, de Mr. Wonderful, 19,99 euros.

13. El de los calcetines divertidos

¿Crees que regalar calcetines está pasado de moda? Eso es porque no conoces marcas tan divertidas como UO, que cada temporada sacan diseños de lo más originales. Este año nos ha enamorado este kit para dos con el mensaje 'Me pones los pelillos de punta'. Solo apto para regalos muy especiales, y por 19.95 euros.

14. La golosa

El confinamiento nos hizo más atrevidos entre los fogones... y parece que Inditex quiere que el ritmo continúe. Al menos, eso deducimos de este kit de repostería para hacer chocolate de Zara Home. Incluye dos moldes de silicona, sobres de kraft y pegatinas. ¡Delicioso!

15. La 'potterhead'

¿Tu amiga invisible sigue esperando su carta de Hogwarts? Entonces le encantarán las velas que han creado en Book&Glow con olores tan originales como: cerveza de mantequilla, la madriguera o el gran comedor. ¿Qué mejor plan para fans de la saga que leer los libros o ver las pelis mientras este aroma les transporta al mágico mundo de Harry Potter? Cada una de ellas cuesta 15,90 euros.

16. La artista

¿Has oído hablar del ‘lettering’? Se trata de una técnica para dibujar (que no escribir) letras y palabras y convertir cada frase en una pequeña obra de arte. Además de esta guía de caligrafía moderna y 'lettering' para principiantes (de June & Lucy, 7,99 euros en Amazon), puedes completar el regalo para tu amigo invisible con rotuladores, pinceles o un cursillo de caligrafía.

- Tendencias y adornos (muy divertidos) para decorar la casa de Navidad, porque ya toca

- Estos son los calendarios de adviento de belleza que hasta 'el Grinch' querría tener en casa

17. La cocinillas

Si siempre que quedáis, propone ir a un japo, este es su regalo. Se trata de un set de Natura para dos personas que incluye varias bandejas, cuencos y palillos (18,90 euros); es decir, todo lo necesario para celebrar su propia cena de sushi en casa. ¡Planazo!

18. La apasionada de la lectura

Si crees que un presupuesto de 20 euros es demasiado ajustado para regalar una colección de buenos títulos, es el momento de que conozcas Storytel, una plataforma de audiolibros cuyas tarjetas regalo te salvarán tu regalo en esta ocasión. Su suscripción mensual de 10,99 euros da acceso a un catálogo de más de 200.000 audiolibros en el móvil (en diferentes idiomas y con la posibilidad de descargarlos para escucharlos sin conexión).

19. El 'barman'

Si le vuelven loco los margarita y es un maestro de los mojitos, regalarle una coctelera es una opción genial de la que, además, os podéis beneficiar todo el grupo si os ofrecéis a catar sus creaciones. Este pack de coctelería de Kooltho cuesta 18,97 euros en Amazon.

20. La 'techie'

... y, para terminar, una idea genial para ese amigo invisible que lo sabe todo sobre tecnología y le apasiona el cine: ¡un proyector para el móvil! Este, super asequible, cuesta 10 euros y se vende en Flying Tiger.