Es una muy buena inversión y además te salvará de cualquier compromiso. Hazte con un traje Príncipe de Gales y arrasa en cualquier parte.

Cecilia Franco

Los trajes de pantalón y chaqueta se han convertido en la opción más repetida de los últimos tiempos. Los vestidos han pasado a un segundo plano y estos dos piezas han acaparado todas las miradas de las amantes de la moda. El 'total look' de estilo masculino ha conquistado Instagram y se ha coronado como la opción 'fashionista' más acertada para un look de oficina o de invitada. De hecho, es que Nieves Álvarez nos ha recordado en su último post la razón por la que amamos el traje Príncipe de Gales.

Puede que cuando hablamos de estos diseños, pienses que más bien son propuestas que pertenecen al armario otoño-invierno. Pero si algo hemos aprendido es que este estampado tan clásico y masculino ha encontrado cabida en ese mundo atemporal que tanto adoramos, sobre todo cuando se trata de la unión de piezas joya como las que descubre la modelo.

Nieves Álvarez es todo un icono de estilo. Y es que si consiguió deslumbrar en París con un mono para invitadas, en esta ocasión ha encontrado el look con mucha 'attitude' perfecto para ir a la oficina en primavera o asistir a cualquier evento. Es más, ha sido ella misma la encargada de encapsular la temporada primavera-verano en un look 'working girl' y ha cambiado nuestro concepto de este estampado.

Porque no, este diseño no es exclusivamente del invierno y así lo ha demostrado con este 'total look'. Prendas de gran inversión que sobrepasan cualquier tipo tendencia y resuelven cualquier compromiso. ¿No sabes qué ponerte? Pues un traje Príncipe de Gales, como este de la firma The Extreme Collection, resolverá todas tus dudas.

Este diseño compuesto por blazer cruzada y pantalón será tu mejor decisión. Ambas piezas están creadas con un impecable tejido en lino, junto a un destacado acabado clásico y moderno. Esta firma 'made in Spain' ha reconvertido este clásico de fondo de armario aportando pequeños detalles en tendencia que ayudan a que todos los estilos se vean reflejados en este clásico de sastrería.

Puedes combinar una de las piezas con vaqueros, blusas, camisas… O crear el 'total look' como Nieves y convertirte en la chica más estilosa de la oficina.