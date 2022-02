Y el Premio Goya a la mejor vestida es para... ¡Nieves Álvarez! (con el permiso de Penélope Cruz y Cate Blanchett)

Un año más, la modelo se ha apoderado de la alfombra roja de estos premios en los que siempre (S I E M P R E) logra situarse entre las mejores vestidas. ¡Flechazo con su look de Alta Costura!

El Premio Goya 2022 a la mejor vestida tiene una vez más nombre y apellidos: Nieves Álvarez, la reina de las alfombras rojas, que se ha coronado una nueva edición como una de las invitadas más elegantes.

La modelo ha sido una de las primeras en pisar la 'red carpet' del Palau des Arts de Valencia, donde esta noche se entregan los galardones más importantes de nuestro cine; y lo ha hecho vestida con un look de la Alta Costura de Stephane Rolland, presentado hace apenas unas semanas en un show en el que ella misma desfiló, abriendo y cerrando el desfile.

Dominado por las transparencias, los brillos y el binomino 'black & white', este vestido del diseñador en el que más veces ha confiado para este evento combina un cuerpo minimalista con una falda hipervoluminosa, dando como resultado un estilismo de alfombra roja que ha dejado el pabellón altísimo desde el primer minuto de la noche.

Mención aparte merecen sus joyas de Bulgari, la firma de la que es embajadora y que ha rescatado para esta ocasión algunas de las piezas más codiciadas de su archivo histórico. Destaca especialmente el famoso anillo 'Trombino', que perteneció a la mismísima Elizabeth Taylor; en concreto, fue un regalo de Richard Burton, el quinto esposo de la recordada actriz de ojos violeta, una gran coleccionista de joyas.

Para su maquillaje, Nieves Álvarez se ha puesto en las manos del maquillador Ramón Ríos, que ha empleado productos de la marca Charlotte Tilbury para sacar todo su potencial. "El look beauty de Nieves es look fresco, joven y sofisticado. Con el labio subido de tono y el ojo remarcado pero sin llegar a ser demasiado ahumado. Hemos jugado con los tonos fríos del look de ojos potenciando las pestañas con la máscara 'Push Up Lashes' y, en los labios, el icónico tono 'Pillow Talk Medium', un rosado amarronado que resalte los ojos verdes de Nieves. En la piel hemos buscado una luminosidad controlada con la nueva base 'Beautiful Skin Foundation' y matificando con los polvos 'Airbrush Flawless Powder'”, ha explicado el maquillador.

Con una carrera consolidada sobre las pasarelas y en la televisión, la madrileña es una de las invitadas habituales de este evento. Su debut en los Goya fue en 2013 y desde entonces solo ha faltado en la pasada edición de 2021, cuando la gala estuvo marcada por las medidas de seguridad frente al Covid.

Sin embargo, el año anterior, en 2020, Nieves Álvarez arrasó con un look sobresaliente en color verde esmeralda. Firmado por la diseñadora italiana Alberta Ferretti, su vestido era una fantasía de tul desbordada por plumas y flecos, con un favorecedor escote palabra de honor y un gran cinturón ciñéndolo a la figura.

Igualmente elegante fue su apuesta de 2019: un diseño de la Alta Costura de Elie Saab con escote halter, cinturón metalizado y un estampado inspirado en la obra de Gaudí. Sus labios rojos ponían el broche de oro al look.

Para la edición de 2018 la modelo confió en Dolce & Gabbana con un potente vestido joya que acompañó con joyas de Bulgari y con una diadema que, curiosamente, le había prestado su hija. ¡Divina!

Mención especial merece su aparición en la 'red carpet' de los Goya 2017 vestida por Stephane Rolland, con quien mantiene una conexión muy especial, ya que ha desfilado para su marca en infinidad de ocasiones.

De hecho, fue él también quien firmó su vestido de 2013, cuando pasó por primera vez por el photocall de los premios, y de 2014, uno de los más espectaculares que se recuerdan con un soberbio degradado de colores.

Si echamos la vista atrás hasta 2016, veremos que Nieves acertó de lleno con un vestido de fuego, obra de Georges Chakra. Con escote asimétrico y una llamativa cola que recuerda a la lava de un volcán, fue una de las grandes ganadoras de la noche en cuestiones de moda.

Ya solo nos queda recordar su elección del 2014, un diseño dorado creado por Ralph and Russo que es, quizás, su look más sencillo hasta la fecha en los Premios Goya. En definitiva: ¡siempre fantástica!