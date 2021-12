¿Look de última hora? Mery Turiel ha encontrado el vestido estrella de la Navidad en Zara y será uno de los elegidos por las que más saben de moda.

Cecilia Franco

Estamos ya ultimando detalles para disfrutar de unas navidades especiales, en familia y con ese espíritu que nos anima a sacar nuestras mejores galas. Nuestras tiendas 'low cost' han entendido muy rápidamente esta necesidad y no han dejado de regalarnos verdaderos tesoros 'fashion' que ya hemos podido ver a través de Instagram. La inspiración gracias a nuestras 'influencers' favoritas ha sido increíble, de hecho, parece que Mery Turiel ha esperado hasta los días previos para descubrirnos el vestido estrella de la Navidad que ha encontrado en Zara.

Si algo tenemos claro es que la Navidad está protagonizada por las lentejuelas. Más allá de toda tendencia, los 'paillettes' se reinventan en diferentes prendas, cortes y estilos para regalarnos 'lookazos' deslumbrantes con un cien por cien de espíritu navideño. Y aunque, precisamente, la tendencia de la temporada esté puesta en los pantalones de lentejuelas, la versión vestido nunca desaparece y postula a ser el eterno elegido.

Así lo ha demostrado en esta ocasión Mery Turiel. La 'influencer' madrileña celebra un año más la Navidad con un 'vestidazo' espectacular que, por su corte, nos suena haber visto antes. Y, efectivamente, ¿recuerdas el minivestido de escote cruzado de Zara que triunfó este verano? Este diseño de lentejuelas se parece muchísimo a ese vestido y, en verdad, creemos firmemente que se trata de su versión navideña.

El vestido del que estamos hablando también se encuentra en Zara (29, 95 €) y nos encanta por ese tradicional color rojo tan favorecedor. Además, se trata de un vestido que mezcla las lentejuelas y el terciopelo, dos grandes protagonistas de estas fiestas que no pueden faltar en tus propuestas. Este diseño nos recuerda muchísimo al vestido viral de verano por ese escote asimétrico que sienta de maravilla y, por eso mismo, estamos seguras que se convertirá en otro diseño viral que no podrá pasar desapercibido.

¿Aún estás buscando tu look para estas fiestas? No te preocupes, porque las inspiración de ideas continúa y, de hecho, este diseño tiene todas consigo para conquistar los armarios de las que más saben de moda. Lentejuelas y terciopelo, todo lo que tus looks necesitan esta Navidad. ¡Estás a tiempo para hacerte con el diseño que arrasará estas fiestas!