Hazte con los pantalones de moda y combina con diseños 'animal print'. ¿Te atreves con esta combinación?

Cecilia Franco

La idea que siempre hemos tenido de los pantalones, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Los clásicos vaqueros o pantalones completamente lisos han pasado a un segundo plano y los diseños estampados o con detalles han conquistado los armarios de expertas. De hecho, María Pombo no solo ha encontrado los pantalones más originales y veraniegos de Mango, sino que se atreve con una combinación muy salvaje y atrevida.

Nuestras expertas en moda detectan al vuelo las necesidades y tendencias de la temporada. En todo momento, están al tanto para recrear, directamente, desde nuestras tiendas 'low cost', todas esas ideas que protagonizan la temporada. Y aunque ya nos han avanzado las tendencias estampadas en el mundo de los pantalones, María Pombo ha querido adaptar los detalles originales en los clásicos pantalones blancos. Porque, evidentemente, los pantalones blancos también se han visto envueltos en un cambio y así lo ha querido mostrar la 'influencer'.

Ahora los pantalones blancos son originales e incluyen detalles marineros realmente irresistibles. La 'influencer' que disfruta de sus vacaciones en Santander, además de mostrarnos los bikinis más buscados, ahora nos propone una combinación con el pantalón blanco más bonito y original de nueva temporada.

Y es que los pantalones blancos más favorecedores no son los campana o los rectos, sino aquellos que incluyen detalles especiales, como estos de Mango. María Pombo ha creado un 'total look' de Mango y nos descubre así los pantalones blancos que se adaptan al cambio. Un diseño que destaca por incluir unas cuerdas marineras de forma trenzada y que ha destacado aún más por la combinación que nos ha propuesto. Una combinación toda una declaración de intenciones que no solo aborda el tema de la originalidad de los pantalones blancos, sino también el retorno de los estampados 'animal print'.

Porque sí, si hace unos días adelantamos el retorno de estos estampados 'animal print', con esta combinación confirmamos el protagonismo del estampado cebra más atrevido. ¿Te animas con esta combinación máxima tendencia? No cierres el verano sin tener fichados los diseños más originales y atrevidos que destacarán la próxima temporada en nuestras tiendas 'low cost'.