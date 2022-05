Lucía Bárcena descubre el bañador minimalista de Parfois que mejor sienta

Estrena en tu primer 'chapuzón' el bañador de Parfois que sienta como un guante y descubre el poder minimalista.

Cecilia Franco

En el mismo instante en que nuestras tiendas 'low cost' dan el pistoletazo de salida a su sección de bikinis y bañadores, no podemos evitar echar un vistazo. Hace ya algún tiempo sucedió esto y aunque parecía pronto, lo cierto es que nos facilitó y mucho la tarea de encontrar los modelos máxima tendencia que mejor sientan. Pero además nos sorprendió el hecho de descubrir en Parfois su sección moda baño en la que hemos encontrado, gracias a Lucía Bárcena, el bañador que estés o no embarazada desearás estrenar.

Adoramos el verano. Todas las sensaciones que nos transmite, así como la capacidad que tiene esta estación del año de hacer que todas sus colecciones sean las más deseadas. Puede que sea por sus colores o porque, simplemente, encontramos en ella la forma de sacar nuestra colección de bikinis y bañadores.

Lucía Bárcena no ha querido esperar más para estrenar esa selección de nueva temporada, y así también ayudar a todas esas futuras mamás que andan buscando el bañador que mejor se adapte a la etapa del embarazo. Ella en los últimos meses ha demostrado que no hace falta recurrir, expresamente, al mundo premamá para encontrar looks de temporada.

La clave está en dar con una serie de diseños que además de cómodos sean adaptables y confortables para la figura. Y es cuando además de encontrar una opción perfecta en los vestidos de punto, podemos decir que en este bañador hemos dado con la clave de éxito del verano.

Este diseño lo puedes encontrar en Parfois (25,99 €) y es ideal para embarazadas y no embarazadas. Sus detalles fruncidos son justo los detalles que ayudarán a dar con el bañador que más estiliza y que se adapta a nuestra figura. Su corte recto y tirantes hacen que el toque drapeado destaque y se convierta en todo un protagonista.

Este bañador está disponible en cuatro colores y se convertirá en el diseño minimalista más deseado por todas. Descubre los bikinis y bañadores de nueva colección que lucirás sin parar todo el verano. ¿Ganas de verano? Estarás deseando estrenar en tu primer día de playa el bañador 'trendy' que sienta como un guante. ¡Te sorprenderá!